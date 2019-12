Mãe que abandonou bebê dentro de sacola em Quiterianópolis é identificada pela Polícia Civil e MPCE

A mãe que abandonou uma criança recém-nascida dentro de uma sacola plástica em um terreno abandonado, no município de Quiterianópolis, foi identificada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Ceará (MPCE), na tarde desta quinta-feira (12). O caso foi registrado no último domingo (8), no município.

No início da semana, a conselheira tutelar Fabiana Soares, afirmou que uma idosa que mora em uma residência ao lado do terreno acordou com o choro da bebê e achou a recém-nascida perto do muro, dentro da sacola. A bebê ainda estava com cordão umbilical e placenta, segundo a conselheira.

Segundo o promotor de Justiça auxiliar de Crateús, José Haroldo dos Santos Silva Júnior, que responde pela comarca de Quiterianópolis, os pais da jovem procuraram o MPCE nesta quinta-feira para confirmar que a criança é neta deles. Segundo o promotor, os avós da recém-nascida não sabiam que a filha estava grávida e que acreditam que ela escondeu a gravidez por medo.

Medida protetiva

O MPCE informou por meio de nota que a 6ª Promotoria de Justiça de Crateús, entrou com uma ação solicitando uma medida protetiva para a recém-nascida acolhida no Abrigo Aconchego, em Crateús, tendo em vista que a criança poderia receber alta do Hospital São Lucas, onde está internada. Segundo o MPCE, foi requisitada a instauração de Inquérito Policial visando a apuração do fato delituoso, enquadrado como abandono de incapaz.

O órgão afirmou também que expediu ofícios ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e ao Conselho Tutelar requerendo que fossem empregadas investigações no sentido de verificar se a família tem condições de acolher a criança, bem como acompanhar toda essa aproximação. De acordo com o órgão, o intuito é dar preferência à família natural e à proteção integral da criança.

Depoimento da mãe à polícia

O promotor afirmou que tanto a jovem como a recém-nascida ainda se encontram hospitalizadas. José Haroldo não soube repassar o estado de saúde da criança. Sobre a mãe, o promotor afirmou que a jovem deve receber alta médica no início da próxima semana e será encaminhada até a Delegacia Civil de Quiterianópolis (14ª Região) onde prestará depoimento.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a identificação da mãe e afirmou que as circunstâncias do caso serão investigadas.