Mãe morre e filha é baleada na cabeça na calçada de casa, em Pacatuba

Uma mulher morreu e a filha dela, de 12 anos, foi baleada na cabeça por suspeitos em motocicletas, enquanto estavam sentadas na calçada de casa, no Bairro Vila das Flores, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta terça-feira (28). Uma terceira pessoa que estava no local, uma jovem de 19 anos, também foi atingida pelos tiros e socorrida junto com a adolescente.

Testemunhas disseram à polícia que as vítimas estavam com um grupo na calçada conversando e bebendo quando pelo menos três suspeitos se aproximaram em duas motocicletas e dispararam tiros de arma de fogo atingindo as três. Uma delas, identificada apenas como Naná, mãe da adolescente, não resistiu.

A menina de 12 anos e a jovem de 19 anos foram socorridas por meios particulares a um hospital de Maracanaú, na Região Metropolitana, de acordo com a polícia.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 14º Batalhão. A polícia ainda não sabe informar a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.