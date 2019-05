Mãe é presa após jogar bebê de nove meses no Lago Seco, em Camocim

Uma mulher foi presa em Camocim, município do Litoral Oeste do Ceará, após jogar o filho de nove meses em um lago da região, na manhã deste domingo (26). O bebê foi resgatado por um jardineiro que trabalhava próximo ao local e viu o momento em que a mãe lançou o filho à água, segundo informações da Delegacia Regional de Camocim. A mulher de 22 anos foi autuada por tentativa de homicídio.

De acordo com o escrivão Francisco Pereira, a mãe chegou com o bebê ao local por volta de 10h. Um jardineiro que estava trabalhando em um clube às margens do lago Seco observou a movimentação e viu quando a mulher jogou a criança. Foi ele quem retirou o bebê da água e depois acionou a polícia, segundo o escrivão, que realizou o flagrante.

Ainda de acordo com Pereira, em depoimento, a mulher negou que tenha tentado matar o filho e disse estar sofrendo de depressão. “Ela disse que ia cometer suicídio e depois se reservou ao direito de ficar calada”, afirmou.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada para uma unidade prisional no município de Granja. Ela não tinha antecedentes criminais.