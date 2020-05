Mãe e filho são presos em operação contra o tráfico de drogas em Crateús

Mãe e filho foram presos, na última quinta-feira (28), em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contra o tráfico de drogas no município de Cratéus, situado no Interior do Ceará. Com os suspeitos, foram apreendidos maconha e crack.

De acordo com a Polícia Civil, Venceslau Pereira da Silva, de 30 anos, e a mãe dele, Maria de Lourdes Pereira da Silva, 56, foram capturados em uma residência localizada no bairro Fátima I, após investigações. A ação foi realizada por meio da Delegacia Regional de Crateús e das delegacias municipais de Independência e de Novo Oriente.

Ao chegar no local, os agentes realizaram uma busca dentro do imóvel e encontraram 6 kg de maconha, 18 gramas de crack, 18 maços de cigarros sem comprovação lícita, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

Os policiais apreenderam ainda uma motocicleta que seria utilizada por Venceslau Pereira durante o tráfico das drogas. Ele e Maria de Lourdes foram levados à Delegacia Regional de Crateús, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Operação em Independência prende trio

Na última terça-feira (26), a Polícia Civil já havia realizado uma operação em um outro município do Sertão de Crateús, Independência. Nessa ação, os agentes prenderam um trio suspeito de tráfico e apreenderam 5,3 kg de maconha, dois veículos, R$ 889, oito cartões bancários e três aparelhos celulares.

Os três homens e o material apreendido foram levados também para a Delegacia Regional de Crateús, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.