Mãe e filho são presos em casa usada como ponto de venda de drogas em Juazeiro do Norte

Após uma denúncia anônima, mãe e filho foram presos suspeitos de traficar drogas em uma casa localizada no bairro São José, em Juazeiro do Norte. A prisão aconteceu na sexta-feira (14), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda (17), pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, os policiais receberam a informação sobre uma casa onde era realizado o comércio de entorpecentes. Após buscas, os agentes localizaram Lorhann Ferreira Silva, de 20 anos, em um terreno baldio. Ele foi revistado e indicou onde estava escondido o material. No local foram apreendidos 160 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Logo em seguida, os agentes de segurança se deslocaram até uma casa onde estava Luciene da Silva, de 45 anos, mãe de Lorhann. Com ela, foi encontrada uma arma falsa, cerca de R$ 2 mil, além de 242 gramas de crack.

Máe e filho foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. A ação que prendeu os suspeitos foi realizada por policiais civis do Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD).