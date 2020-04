Mãe e filho são mortos a tiros na Barra do Ceará, e uma terceira pessoa é baleada

Cristiana Maria Barbosa de Andrade, 42 anos, e o filho, José Crislano Andrade de Sousa, 21 anos, foram mortos a tiros no bairro Barra do Ceará, no início da tarde desta quinta-feira (9). O rapaz foi abordado por dois homens que atiraram e também feriram uma terceira pessoa.

Conforme a Polícia Militar, José Crislano foi abordado pelos homens em uma moto, na rua Chico Xavier, quando estava retornando para casa após o trabalho, como reciclador.

Ao presenciar a cena, Maria tentou salvar o filho e também foi atingida pelos disparos. Mesmo ferida, ela ainda conseguiu entrar em casa, mas morreu em seguida. Na fuga, os suspeitos acertaram um tiro de raspão em uma terceira pessoa, que não teve a identidade revelada. Ela foi socorrida para a UPA do Pirambu.

José Crislano tinha passagens pela polícia por receptação e porte ilegal de arma de fogo, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime. Quatro equipes da polícia estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso.