Mãe é assassinada a tiros na frente das filhas em Caucaia

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a tiros, na noite deste sábado (18), enquanto fazia o jantar das filhas, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, dois homens ainda não identificados, invadiram a residência e efetuaram vários tiros.

As duas filhas da vítima e a mãe dela estavam dentro de casa no momento do crime. A Polícia Militar apurou com testemunhas que os vizinhos ouviram cerca de 15 tiros.

Uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha sido motivado pelo fato da vítima conversar assuntos proibidos na comunidade.

Após o crime, uma pichação com ameaças foi feita no muro da casa. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.