Maconha é encontrada em fundo falso de banco de veículo e suspeito é preso no Passaré

Após um mês de investigações que visava o combate ao tráfico de drogas no bairro Passaré, a polícia prendeu um homem de 22 anos e apreendeu 5 kg de maconha que estavam dentro de um fundo falso, atrás do banco de um veículo. O caso aconteceu na última segunda-feira (4), mas as informações só foram deivulgadas nesta quinta-feira (7).

Segundo a polícia, o suspeito identificado como Matheus Aquino de Oliveira, de 22, estava trafegando pelas ruas do bairro, quando foi abordado pelos agentes de segurança. Durante a fiscalização ele ficou bastante nervoso e os policiis resolveram fazer buscas no interior do veículo. Os agentes econtraram a maconha escondida por trás do banco traseiro do automóvel.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido para o 16º Distrito Policial, onde foi autuado por tráfico de drogas.