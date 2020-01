Loja em Fortaleza é invadida e tem computador furtado; essa é a terceira vez em um mês

Uma loja que comercializa peças de mármore e granito foi invadida e furtada na madrugada deste sábado (4), no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Segundo a proprietária do estabelecimento, esse é o terceiro arrombamento em um mês.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o 26° Distrito Policial, no Bairro Edson Queiroz, está investigando o caso. A Polícia Civil possui as imagens das câmeras de segurança e procura identificar e localizar o suspeito.

“Me sinto revoltada, insegura e muito desestimulada. Ele quebrou a vidraça da loja e levou um computador. Das outras duas vezes, levaram outros dois computadores também”, conta a proprietária, que preferiu não se identificar.

As câmeras registraram o momento da invasão. O suspeito entra na loja com uma sacola plástica na cabeça, o alarme dispara e, ainda assim, ele leva um computador.

Em um mês, o estabelecimento foi arrombado e furtado três vezes. As outras duas invasões aconteceram nos dias 4 e 15 de dezembro de 2019. Os três casos foram denunciados à polícia por meio do Boletim de Ocorrência (BO).