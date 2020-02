Loja de departamentos é furtada após suspeito derrubar portões com carro, no Dionísio Torres

Uma loja de departamentos da Americanas Express foi furtada, por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (24), no cruzamento das avenidas Antônio Sales com Senador Virgílio Távora, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O suspeito do crime jogou o carro dele sobre um dos portões do estabelecimento para quebrá-lo e conseguir realizar o furto. O portão ficou totalmente destruído.

Conforme funcionários da loja, o homem fugiu do local levando um monitor de uso da gerência. O gerente do estabelecimento informou que vai registrar um boletim de ocorrência para a polícia apurar as circunstâncias do crime. O suspeito ainda não foi identificado e o prejuízo não foi estimado.

Funcionários informaram que o estabelecimento já foi assaltado três vezes.