Líder do tráfico em Maracanaú é preso após fugir para motel em Fortaleza

Um homem de 31 anos apontado como um dos lideres do tráfico em Acaracuzinho, em Maracanaú, foi preso após uma perseguição policial na noite deste domingo (25). Segundo a Polícia Civil, Samuel dos Santos Araújo é membro de uma facção criminosa e foi detido com uma arma branca tentando se esconder em um motel no Bairro Dionisio Torres.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Samuel já é investigado pelo crime de tráfico de drogas e por três homicídios.

Após a prisão os agentes foram até o local onde começou a perseguição, em Maracanaú, e encontraram entorpecentes escondidos. O homem foi preso e levado para o Complexo de Delegacias Especiais de Fortaleza (Code).