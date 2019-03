Líder de grupo suspeito de assaltos a comércios e veículos na região de Palmácia é preso

O líder de um grupo suspeito de realizar assaltos a comércios e veículos na região de Palmácia foi preso na madrugada desta quinta-feira (28), em Baturité. A polícia investiga envolvimento do suspeito com facção criminosa na região de Redenção.

Francisco Carlos Lima Duarte, 20 anos, conhecido como "Bidui", assaltou um comércio em Palmácia e roubou uma moto, encontrada depois pela polícia na região, em novembro de 2018, segundo o delegado de Baturité Joel Moraes.

Os policiais chegaram ao suspeito com ajuda de imagens do circuito interno do comércio. Uma adolescente de 15 anos e uma terceira pessoa, já identificada, também participaram da ação. O rapaz foi detido em casa e confessou a autoria do crime.

Ele vai responder por roubo duplamente qualificado e corrupção de menores. Os primeiros procedimentos da prisão foram realizados em Baturité, depois o suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Caridade.