Ladrões chegam à agência dos Correios invadindo oficina mecânica vizinha à unidade

Uma agência dos Correios foi arrombada na tarde deste domingo (16), na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba. Segundo informações colhidas pela polícia no local, o crime aconteceu por volta das 14 horas. A agência está fechada nesta segunda-feira (17).

Um funcionário da unidade afirmou que dois homens renderam o proprietário de uma oficina vizinha à agência. Logo depois, a dupla abriu um buraco na parede e entrou na agência. A administração não soube informar se dinheiro ou objetos foram levados. Até a manhã desta segunda, ninguém foi preso.



Violação da agência dos Correios

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar do Ceará foi chamada, na manhã desta segunda, para atender a ocorrência. Segundo a secretaria, no local, os policiais entraram em contato com uma funcionária que percebeu a violação no momento em que chegava para abrir o estabelecimento. A SSPDS orienta às vítimas a registrar um boletim de ocorrência acerca do fato.