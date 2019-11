Kitesurfista morto em acidente no Cumbuco é sepultado em Caucaia

O corpo do kitesurfista Carlos Madson, de 23 anos, que morreu na madrugada do último domingo (3), após sofrer um acidente na Avenida Central, no Cumbuco, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (4), em um cemitério do Distrito de Matões, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Carlos Madson, segundo policiais militares e testemunhas, estava trafegando em uma motocicleta, em uma estrada, quando, ao avistar a areia de uma duna que avançou até a pista, tentou desviar e perdeu controle do veículo, avançando na contramão e colidindo em um carro. Ninguém do automóvel foi atingido com o impacto.

Fábio Freitas Pereira, parente da vítima, esteve no local logo após a colisão, identificando o motociclista como sendo o primo. “Eu vinha saindo do Cauípe para Fortaleza e me deparei com uma estrada escura e com o acidente. O motoqueiro havia caído de costas, mas não sabia que era o Carlos. Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou e retirou a documentação, identificando o condutor da moto, eu vi que era ele e, nesse momento, eu vim às lágrimas, não aguentei”, disse. O atleta chegou a ser levado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu.

Carlos dava aulas de kitesurfe no Maranhão, porém estava abrindo uma escolinha do esporte com o irmão no Ceará. Segundo colegas, ele estava se preparando para disputar a última etapa do campeonato mundial que vai ser realizado neste mês, no Cumbuco. Amigos e familiares lamentam a morte do profissional.