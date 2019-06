Justiça determina que acusado de torturar e matar ex-namorada Stefhani Brito vá a júri popular

A Justiça do Ceará pronunciou, nesta sexta-feira (28), Francisco Alberto Nobre Calixto Filho como acusado pelo feminicídio de Stefhani Brito, sua ex-namorada, crime ocorrido em janeiro de 2018. Com isso, o homem deve ir a júri popular. Cabe recurso da decisão.

Calixto filho é acusado de feminicídio quadruplamente qualificado – crime com torpeza, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e em razão de violência doméstica familiar -, e ocultação de cadáver.

A pronúncia, realizada pela juíza de direito Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, atendeu ao pedido formulado nas alegações finais pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representado pelo promotor de Justiça Marcus Renan Palácio. O promotor acredita que o julgamento do acusado deve ocorrer no próximo semestre.

O crime

O corpo de Stefhani Brito foi encontrado em 1º de janeiro de 2018 na Lagoa da Libânia, no Mondubim. À época, testemunhas informaram que a jovem foi arremessada na Lagoa pelo ex-namorado que trafegava em uma motocicleta. Após a ocultação do cadáver, Francisco Alberto Nobre Calixto fugiu.

Ele era considerado um dos criminosos mais procurados do Ceará, e foi preso na cidade de Mãe do Rio, no interior do Pará. Ele confessou o crime, afirmando que matou Stefhani por ciúmes, e que queria “dar uma pisa” na ex-namorada, mas a "situação fugiu do controle".