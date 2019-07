Justiça determina prisão preventiva de PM suspeito de torturar adolescente na Bela Vista

A Justiça do Ceará determinou, nesta quarta-feira (31), a prisão preventiva do policial militar Leonardo Jader Gonçalves Lírio. Segundo a decisão, o tenente intimidava a testemunha de tortura contra um adolescente, que teria sido praticada por ele e pelos policiais Jean Claude Rosa dos Santos, Carlos Henrique dos Santos Uchoa e José Alexandre Sousa da Costa.

A decisão aponta que o tenente estaria intimidando uma testemunha que foi à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD) neste mês de julho. O acusado esteve em frente ao prédio da CGD no mesmo dia que a testemunha foi ao local para depor.

Também consta nos autos que Lídio teria ido à casa da vítima das supostas torturas com a intenção de ameaçar a vítima. Nesta terça-feira (30), o Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva após receber documentos com notícia das ameaças.

Tortura

A tortura contra o jovem ocorreu no dia 28 de agosto de 2018. De acordo com as investigações, os policiais estavam em um terreno baldio no Bairro Bela Vista, em busca de drogas e armas escondidas, quando começaram as agressões, que foram filmadas. Nas imagens é possível ver dois policiais participando diretamente das agressões, enquanto dois PMs observam o ato de violência e nada fazem, além de continuar procurando a droga.