Justiça decreta prisão de policial militar que atirou contra convidados em festa de formatura em Ipu

A Justiça decretou a prisão do policial militar que disparou contra convidados de uma festa em Ipu, no interior do Ceará, na madrugada deste domingo (4). As vítimas comemoravam a formatura da filha do dono da casa onde ocorreram os disparos. A festa acontecia na parte externa da residência e o policial efetuou os tiros no interior da casa, ao tentar matar a própria namorada, segundo familiares das vítimas.

De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o auto de prisão em flagrante foi apresentado, durante plantão, à Vara Única da Comarca de Mucambo, responsável, neste fim de semana, pelo 16° Núcleo Regional do Interior, do qual Ipu faz parte.

Jorgeandro Vieira de Oliveira, 28 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele foi imobilizado pelos convidados da festa até a chegada da polícia.

Foram baleados uma adolescente de 17 anos, irmã da formanda, os pais dela, Antônia Ildete Pereira Pontes, 42 anos, e Antônio Sergio Vasconcelos Pontes, 48 anos, e um outro convidado, atingido de raspão.

"A namorada dele [do policial] entrou na casa e pediu pra entrar dentro do quarto dizendo que o namorado queria matar ela. Ele entrou depois [na casa] e disparou. E quem aparecia ele atirava. Foram 15 tiros", conta um familiar, tio da formanda e irmão de outra vítima, Osiris Pereira Pontes.

“Era marca de tiro por todo canto, minha sobrinha lavada de sangue. Arrasto ela pelo chão, tirando ela lá do meio, a arma cai nos meus pés. Peguei muito rápido e fui esconder pra evitar outra tragédia”, acrescenta outra familiar, Valdemira Pontes.

A sobrinha dela foi baleada na região da virilha, a irmã, no seio, e o cunhado, na barriga. A família foi atendida no Hospital Municipal de Ipu e depois transferida para Sobral, ainda durante a madrugada.

Pai e filha passaram por cirurgia neste domingo e a mãe, Antonia Ildete vai passar por exames, afirmou Pontes. O cunhado dela já passou por procedimento cirúrgico e passa bem, segundo a guarda.