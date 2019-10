Justiça dá liberdade a líder religioso preso suspeito de dopar e estuprar mulheres em Ibiapina

O líder religioso preso suspeito de dopar e estuprar mulheres durante rituais religiosos, na região da Serra da Ibiapaba, no Ceará, ganhou liberdade e vai responder ao crime por meio de medidas cautelares. A decisão da Justiça que revoga a prisão preventiva e dá liberdade provisória ao suspeito foi assinada nesta segunda-feira (30) pelo juiz da Vara Única de Ibiapina.

Com a determinação, Francisco Aucivam Pereira Linhares, de 29 anos, pode ser posto em liberdade a qualquer momento e fica obrigado a se apresentar à Justiça mensalmente, justificando suas atividades. Ele é proibido de sair do município, atuar como líder espiritual, frequentar terreiros de religião afro e manter contato com vítimas ou testemunhas do caso.

'A mando de espítiros'

Conhecido como “Pai Francisco”, o homem cometia os crimes na casa de oração que mantinha na localidade de Alto Lindo, em Ibiapina. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele chegava a oferecer bebidas às mulheres, que após ingeri-las, sentiam náuseas.

O líder religioso chegou a declarar que cometia os estupros a mando de entidades espirituais.

Ele foi preso em casa, em julho deste ano, após denúncia de pelo menos quatro vítimas. O suspeito não tinha antecedentes criminais.