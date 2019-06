Justiça condena último acusado da chacina do Padre Andrade a 60 anos de prisão

O último acusado de participação na “Chacina do Padre Andrade” foi condenado nesta quarta-feira (19) a 60 anos de prisão. A decisão foi do Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri de Fortaleza. O condenado é Helenilson Araruna de Sousa, conhecido como “Bidia”. Ele é um dos três acusados do crime ocorrido no dia 30 de março de 2017 na Praça Luciano Cardoso, que fica na Rua Rincão, no Bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

Os outros dois acusados, John Lennon Almeida Sousa e Pabllo Gabriel Martins Gomes, receberam pena de 63 e 31 anos de reclusão, respectivamente, em julgamento realizado no dia 12 de março de 2018. Os três réus foram condenados por três homicídios e três tentativas de homicídio, todos duplamente qualificados, por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Os crimes foram motivados por conflitos entre facções que disputam o tráfico de drogas nos Bairros Padre Andrade e Álvaro Weyne.



Segundo a promotora da Justiça Alice Iracema Melo Aragão, Helenilson recebeu pena menor que os demais por ser menor de 21 anos, na época do crime; e Pabllo Gabriel, por ter realizado colaboração premiada. Helenilson estava foragido e foi capturado abril de 2018; enquanto que um dos três adolescentes envolvidos e Pablo Gabriel, foram presos logo após o crime pelo BP Raio. O réu John Lennon segue foragido e foi julgado à revelia.

O caso faz parte do projeto Tempo de Justiça, uma parceria entre MPCE, TJCE, Defensoria Pública e SSPDS, com o apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado, que tem a finalidade de aumentar a celeridade dos processos judiciais de crimes contra a vida ocorridos em Fortaleza.

Relembre o caso

Três homens foram mortos próximo à Praça do bairro Padre Andrade, ontem. De acordo com a PM, na época, o crime motivado por uma disputa de tráfico de drogas, aconteceu por volta das 17h e ainda vitimou outras três pessoas que estão em estado grave.

Conforme o coronel Francisco Souto, responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC), a disputa que motivou o triplo homicídio envolvia a gangue do Padre Andrade e a do Álvaro Weyne. Morreram no local Jaime Barros de Almeida Filho, 31, que respondia a um homicídio culposo; Alex Barroso de Sousa Pereira, 21, com passagens na Polícia pela prática de assalto; e Antônio Dionísio Duarte, 29, que não tinha antecedentes criminais.

"Oito bandidos chegaram em quatro motocicletas já atirando em um grupo que se encontrava na praça. Todos estavam fortemente armados com pistolas ponto 40 e 380. Não deu tempo nem de ter troca de tiros entre as gangues", contou Souto.