Justiça condena três responsáveis pela morte do humorista Fonsequinha

A Justiça condenou três homens pelo assassinato do humorista Francisco Fonseca Neto, conhecido como Fonsequinha, e de Robson Braga da Silva Filho. Na ocasião do crime, Fonsequinha atuava como motorista de aplicativo e levava Robson como passageiro quando foram abordados por uma dupla que disparou diversas vezes contra o carro.

Os réus Marcílio de Jesus Soares e Jackson Maia da Silva foram condenados a 21 anos de prisão pelo assassinato das vítimas a tiros. Já Mayko Ferreira da Silva foi sentenciado a 15 anos, por ter ajudado os criminosos.

Os três homens faziam parte da mesma facção criminosa que Robson. Um quarto acusado foi absolvido. Adaílton Sousa Costa teria sido o mandante do crime, mas os jurados alegaram não haver provas suficientes para a comprovação da responsabilidade dele no crime.

Fonsequinha trabalhava como motorista de aplicativo de transporte e foi alvejado apenas por conta da proximidade do alvo, que era, de acordo com a polícia, Robson Borges da Silva Filho, de 24 anos. Segundo moradores do bairro, Robson tinha solicitado a viagem minutos antes da ocorrência e havia acabado de embarcar no carro de Fonsequinha, quando foi interceptado.