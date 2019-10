Justiça condena réu a mais de 18 anos de prisão por assassinar vítima que lhe devia R$ 500

A Justiça do Ceará condenou, nesta quarta-feira (23), Francisco Rafael Jardelino de Freitas a 18 anos e oito meses de prisão pela morte de Klleb Martins de Oliveira em dezembro de 2016 por causa de uma dívida de R$ 500,00. O crime aconteceu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), Klleb foi assassinado a tiros porque não pagou completamente a dívida de R$ 500,00 que tinha com o réu. A vítima tentou quitar o débito de forma parcial, ao repassar uma motocicleta para Jardelino. Dias depois, Jardelino emprestou o veículo para Klleb, que acabou se desfazendo do bem. Ao perceber que não receberia o restante do dinheiro, Jardelino sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra Klleb que não resistiu aos ferimentos.

O Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza concluiu que o réu praticou crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e confirmou a condenção. A sentença atende a uma denúncia ajuizada, no dia 20 de outubro de 2017, pelo Ministério Público do Estado do Ceará.