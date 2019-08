Justiça condena integrante de organização criminosa a 12 anos de prisão por homicídio qualificado 

O Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, condenou, nesta segunda-feira (26), Francisco Rondiney de Sousa Florêncio a cumprir pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado contra Israel Bruno de Sousa Rocha.

A vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo nas proximidades da lagoa da Maraponga, no cruzamento entre a Avenida Godofredo Maciel com a Rua Suíça, em Fortaleza, no dia 3 de junho de 2017. A sentença responde a uma denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Ceará (MP) no dia 21 de junho de 2017.

Segundo o MP, Francisco Rondiney cometeu o crime porque ele teria guardado e perdido drogas da vítima. Após revelar que tinha perdido os entorpecentes, a vítima passou a ameaçar Rondiney. Os dois homens também passaram a integrar organizações criminosas inimigas.

O assassinato

No dia do crime, policiais militares faziam patrulhamento no Bairro Maraponga quando ouviram disparos de arma de fogo. Os agentes fizeram buscas e encontraram Israel Bruno caído no chão e Francisco Rondiney tentando fugir do local em uma moto. Após perseguição, o criminoso foi preso com um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.