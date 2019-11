Justiça condena a 30 anos de prisão réu que atirou e deixou segurança tetraplégico

Um homem acusado de atirar contra seguranças em praça pública deixando um deles tetraplégico foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado, pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cruz, a 259 km de Fortaleza. A sessão aconteceu nesta segunda-feira (4), naquele município.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, durante uma festa ocorrida na madrugada em 15 de janeiro de 2016 em uma praça pública da cidade de Cruz, um amigo do réu Gessival Moreira de Lima se envolveu em uma briga e sofreu um ferimento na mão. Quando seguranças do evento chegaram para averiguar a situação e foram recebidos a tiros de arma de fogo. Quatro ficaram feridos e um deles acabou ficando tetraplégico.

O Ministério Público entendeu que Gessival agiu por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele foi condenado por tentativa de homicídio e foi encaminhado para uma unidade prisional do estado.