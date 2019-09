Julgamento de habeas corpus de piloto acusado de participar das mortes de líderes do PCC é adiado

O julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa do piloto Felipe Ramos Morais, que estava previsto para acontecer na tarde desta quarta-feira (4), foi adiado. Um desembargador da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) fez um procedimento no olho e não foi liberado para a sessão.

Felipe Morais é acusado de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e de participar dos assassinatos de dois líderes da organização, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, no dia 15 de fevereiro de 2018.

O piloto está preso desde o dia 14 de maio do ano passado, quando foi localizado em um condomínio de luxo no Município de Caldas Novas, em Goiás. Conforme a investigação da Polícia Civil, ele pilotou a aeronave que levou 'Gegê do Mangue' e 'Paca' e os assassinos até uma terra indígena, para o cometimento do duplo homicídio.

Para pedir a soltura de Felipe, a defesa alega no habeas corpus que o cliente chegou a fornecer informações à Polícia Civil e firmar acordos de delação premiada com o Ministério Público do Ceará (MPCE), "contribuindo para toda a investigação dos fatos narrados, inclusive, foi o paciente (cliente) quem entregou a localização da aeronave, armas, bem como foi baseado nas suas informações que possibilitou a polícia montar a dinâmica do crime. Sem esses detalhes, ficaria a polícia impossibilitada de fazer um inquérito fiel".

O MPCE, em nota, rebateu que "que não efetivou nenhum acordo de colaboração premiada homologada pela Justiça com o piloto Felipe Ramos Morais. E que a não inclusão dele na 1ª denúncia apresentada pelo MPCE sobre o caso não tem relação com a suposta negociação de delação premiada".

Confira a lista dos acusados no processo: