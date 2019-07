Jovens são feitas reféns em praça pública e uma delas é baleada na cabeça, em Caucaia

Uma adolescente de 15 anos foi baleada de raspão na cabeça durante uma tentativa de homícidio em praça pública, na noite desta quinta-feira (18), no Centro de Caucaia.

Segundo a polícia, duas jovens estavam caminhando em uma praça ao lado do anfiteatro da cidade, quando um grupo se aproximou e fez as duas garotas reféns. Eles ameaçaram as vítimas para que disfarçassem para não chamar a atenção das pessoas próximas.

Depois de alguns minutos, elas foram liberadas, mas quando deixavam o local, uma delas, a jovem de 15 anos, foi atingida por disparos. Um deles atingiu a cabeça dela de raspão. A menina foi socorrida para o IJF, no Centro de Fortaleza, onde ficou internada.

Minutos depois do crime, a Polícia conseguiu prender Francisco Iago Soares de Oliveira, de 20 anos, que confessou o crime, mas não portava a arma usada na ação. Ele não quis falar sobre a relação que tinha com a vítima, nem sobre a motivação da tentativa de homicídio.

Iago foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que ficará responsável pelas investigação do crime.