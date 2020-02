Jovem morre em calçada após ser baleado durante jogo de baralho com amigos no bairro Pici

Um jovem foi morto a tiros na calçada da casa onde morava na noite desta terça-feira (18), no bairro Pici, em Fortaleza. A vítima estava jogando baralho com amigos, quando foi suspreendida atiros por um suspeito. Testemunhas disseram que uma outra pessoa também foi atingida pelos tiros, mas a polícia ainda não tinha essa informação até a última atualização da matéria.

De acordo com o subtenente Mauro, do 18º Batalhão de Polícia Militar, um carro onde estavam os suspeitos passou pela rua duas vezes na noite do crime. Na primeira vez, o grupo observou a movimentação na calçada. Na segunda passagem, um dos ocupantes do veículo desceu e atirou na cabeça da vítima, que não resistiu e morreu no local.

Familiares relataram que o rapaz era usuário de drogas. A possibilidade do crime ter sido motivado por acerto de dívida não é descartada pela polícia.

O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).