Jovem morre e outros três amigos sofrem afogamento na Praia de Iracema

Quatro banhistas se afogaram e um deles morreu na Praia de Iracema, no começo da noite desta sexta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Bruno Rocha, que não conseguiu sair do mar, tinha 18 anos de idade. Sete mergulhadores foram ao local para ajudar nas buscas.

De acordo com o Capitão Chailon Fonteles, comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, os quatro banhistas eram todos amigos, não sabiam nadar e moravam no bairro Alvaro Weyne. Os banhistas estavam do lado direito do espigão da João Cordeiro.

Ainda segundo o Capitão, todas as vítimas tinham idade entre 18 e 19 anos. O local em que os jovens estavam é considerado uma área agitada. "Para quem não sabe nadar, a água acima da cintura já é um sinal de perigo", acrescentou.



Os Bombeiros foram acionados às 17h02 para atender a ocorrência e após intensa busca localizaram o corpo do Bruno às 18h33. As buscas foram consideradas complicadas já que o local estava escuro e os populares não sabiam precisar o local de desaparecimento da vítima.