Jovem filma vendedor se masturbando dentro de carro lotação em Jericoacoara; suspeito é preso

A polícia prendeu, em flagrante, um vendedor ambulante após ele se masturbar dentro de um carro lotação e ter sido filmado por uma jovem de 22 anos em Jijoca de Jericoacoara, na manhã desta quinta-feira (22). A jovem estava a caminho do trabalho quando decidiu tirar um cochilo no carro. Poucos minutos depois, ela percebeu movimentos estranhos em sua perna.

"Quando olhei para o lado, vi que ele estava com uma mochila nas pernas e com uma das mãos por baixo dela. Quando me toquei que ele estava se masturbando, eu comecei a filmar. Ele estava tão louco que nem percebeu que eu estava filmando", relatou a jovem.

De acordo com o delegado Alan Pereira, titular da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, a jovem filmou e denunciou o ato criminoso após perceber que uma viatura da polícia passava próxima ao carro que eles estavam.

"Na mesma hora ela pediu pra pararem o carro, desceu e mostrou o vídeo aos policiais, que deram voz de prisão ao homem", relatou o delegado. O vendedor ambulante foi preso em flagrante e encaminhado por policiais para a cadeia pública de Cruz. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual ofensiva ao pudor.