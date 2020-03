Jovem é preso suspeito de furtar produtos de higiene em farmácia no bairro São Gerardo; vídeo

Um jovem de 18 anos, identificado como Varney Rodrigues Barbosa, foi preso na manhã dessa quarta-feira (4), no bairro São Gerardo, em Fortaleza, ao furtar produtos de higiene pessoal em farmácia situada na Avenida Bezerra de Menezes. Imagens de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) registraram a captura do suspeito. O caso foi divulgado na noite dessa quinta-feira (5) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No vídeo, é possível ver Varney Rodrigues com uma sacola plástica andando em direção a um assento em uma praça localizada no bairro São Gerardo. Logo em seguida, após se sentar, o jovem é abordado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que efetua a prisão do suspeito.

Os agentes, segundo a Secretaria da Segurança, foram ao local após informações repassadas pela Ciops, órgão ligado à SSPDS. Com o jovem, foram apreendidos vários produtos de higiene pessoal, como shampoos, condicionador, sabonete líquido e lenços umedecidos.

De acordo com a Secretaria, Varney Rodrigues Barbosa foi encaminhado para o 3º Distrito Policial (Otávio Bonfim), onde foi autuado por furto. O jovem já tinha, segundo a SSPDS, antecedentes criminais pelo mesmo delito.