Jovem é preso suspeito de chefiar tráfico de drogas e expulsar famílias no bairro Canindezinho

A polícia prendeu, no início da tarde desta sexta-feira (14), um jovem de 18 anos suspeito de liderar o tráfico de drogas no conjunto Juraci Magalhães, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. De acordo com a polícia, Victor dos Santos Oliveira, conhecido como "Vitinho", foi preso após denúncia anônima. Ele também é suspeito de expulsar moradores de suas casas no bairro.

Com ele foram apreendidos cerca de 300 trouxas de maconha, 200 de crack, duas armas artesanais calibre 12, um facão, sete munições para armas de fogo e uma máscara de palhaço. Segundo a polícia, Vitinho é conhecido como o mandande de crimes na região. Outro jovem de 21 anos, identificado como Josimar do Nascimento Silva, também foi preso.

A polícia informou à reportagem do Sistema Verdes Mares que Victor dos Santos já havia sido apreendido quando era adolescente por envolvimento em crimes. O caso será registrado e investigado pelo 19º Distrito Policial no conjunto esperança.