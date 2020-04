Jovem é perseguido e morto a tiros no Bairro Vila Velha, em Fortaleza

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (15), no Bairro Vila Velha, em Fortaleza. O rapaz estava com amigos quando os suspeitos se aproximaram em um veículo.

De acordo com testemunhas, a vítima, identificada somente como Jackson, estava sentada na calçada com outros quatro colegas jogando no celular. Três homens suspeitos saíram de um automóvel e atiraram na direção do grupo.

O jovem, mesmo ferido, tentou correr e entrou na casa de um dos amigos, mas foi perseguido e morto. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram do local.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente das investigações do caso.