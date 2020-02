Jovem é perseguido e morto a tiros em cima de telhado de casa no Parque Araxá

Um homem de 20 nos foi assassinado a tiros, na noite deste domingo (23), no Parque Araxá, em Fortaleza. De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima identificada como Tarcísio Nascimento da Silva caminhava pela rua Minervino de Castro com a namorada quando foi abordado por suspeitos armados.

A víima tentou fugir subindo no telhado de uma casa. Contudo, os homens o perseguiram e efetuaram vários disparos. O jovem foi atingido e caiu no quintal da casa.

Segundo o relato do pai da vítima aos guardas municipais, o jovem morto não tinha passagem pela polícia, mas era usuário de drogas. Ele também disse que não sabia se o filho vinha recebendo ameaças. Ninguém foi preso.