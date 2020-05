Jovem é perseguida e morta por homens armados em beco no Bom Jardim

Cerca de três suspeitos armados perseguiram e mataram uma jovem de 19 anos no bairro Bom Jardim, na tarde desta terça-feira (5), por volta das 13 horas.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi identificada como Bruna Kelly da Silva.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem chegou a correr e tentou se esconder em um beco no fim da rua Coronel João Correia, porém foi atingida por pelo menos três tiros na cabeça e morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.

Testemunhas afirmam que a adolescente era usuária de drogas e teria falado informações proibidas sobre a facção que atua na região.

A 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações sobre o caso, para tentar identificar e capturar os envolvidos.