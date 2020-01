Jovem é morto enquanto assistia a partida de futebol no José Walter

Um jovem de aproximadamente 20 anos identificado como Lucas Nogueira Cavalcante foi morto a tiros enquanto assistia a uma partida de futebol no bairro José Walter, durante a noite desta quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que o jovem estava assistindo ao jogo quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que já chegaram atirando.

Lucas tentou fugir, mas foi atingido e morreu perto da trave do campo. O campo é conhecido como Canarinho e é frequentado por moradores do bairro.

Muito abalados, familiares foram ao local do crime. Um deles disse que a vítima não tinha antecedentes criminais e não era envolvido com ações ilícitas.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após o crime e isolaram a área antes da chegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga os assassinatos. Ainda não há informações sobre os suspeitos nem sobre a motivação do homicídio.

Segundo crime nos últimos dois dias

Esse foi o segundo crime envolvendo tiros nos últimos dois dias no Bairro José Walter. Na quarta-feira (15), três adolescentes foram baleados após dupla armada invadir quadra de escola particular no mesmo Bairro.