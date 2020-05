Jovem é morto e adolescente baleado quando trafegavam de moto em avenida de Maracanaú

Dois homens são suspeitos de matar a tiros um jovem de 18 anos e balear um adolescente de 16 anos na tarde desta quarta-feira (27), em Maracanaú. As vítimas estavam trafegando de motocicleta na avenida Carlos Jereissati, quando foram abordadas pelos suspeitos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Natanael de Souza Lopes, com antecedentes por tráfico de droga, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O adolescente, também atingido pelos disparos, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma moto.

Os primeiros levantamentos sobre o crime foram feitos por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que estiveram no local.



O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), de Maracanaú.