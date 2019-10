Jovem é morto a tiros enquanto fazia aulas para tirar habilitação no bairro José Walter

Um jovem de 19 anos, identificado como José David Santos da Silva, foi morto com disparos de arma de fogo no momento em que fazia aulas práticas para tirar habilitação no bairro José Walter, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (21). Uma pessoa suspeita de participar do crime foi presa ainda nesta tarde.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José David foi morto após suspeitos armados, que estavam em um veículo Fiesta de cor branca, descerem do carro e dispararem contra ele. A vítima tinha passagem pela polícia por crime de receptação.