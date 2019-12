Jovem é morto a tiros enquanto caminhava com o pai em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Um jovem foi morto a tiros na frente do pai na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Jaçanaú, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (10).

Segundo a polícia, Steferson Sousa Gomes, 19 anos, caminhava pela rua com o pai quando foi abordado por dois homens armados em uma moto. Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra ele.

O pai da vítima, o pedreiro Francisco Jeferson Oliveira Gomes, que viu o filho sendo morto, contou que os dois estavam indo para casa quando Steferson foi assassinado. A vítima trabalhava com o pai como servente de pedreiro. "Ele foi alvejado por dois tiros. Um no pescoço e outro no braço, visivelmente pelo o que eu vi", conta.

Segundo Francisco, o filho não tinha envolvimento com crimes e não tinha vícios.

"Eu sempre eduquei meus filhos ao modo, ensinando o certo e aconselhando como funciona o errado. Então eles me obedeciam direitinho. Fica a critério do nosso Senhor Jesus Cristo fazer a justiça. [...]. Ele era um menino bom, prestativo, não tinha vício, não bebia. O vício dele era jogar bola e namorar. Pra quê vício melhor que esse? Vou procurar conforto em Deus e da família", disse Francisco.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do crime para recolher o corpo da vítima.

Outro filho morto

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o pedreiro Francisco Jeferson contou que, há cerca de dois anos, perdeu outro filho de forma parecida com a morte de Steferson. Segundo Francisco, ele estava trabalhando com o filho quando homens armados efetuaram disparos de arma de fogo contra ele.