Jovem é morto a tiros dentro de casa na frente da filha em Maracanaú

Um jovem foi morto com vários tiros na frente da filha no bairro Jereissati II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (20). Segundo populares, a criança de nove anos gritou e pediu "pelo amor de Deus" que não matassem o pai.

A vítima, identificada como José Thiago Dias Vasconcelos, 22 anos, estava dentro da residência quando dois homens armados invadiram a casa e efetuaram os disparos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso e faz buscas para identificar e prender os autores do crime.