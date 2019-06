Jovem é morto a facadas em Porteiras, no Ceará

O corpo de um jovem foi encontrado com ferimentos por facadas por volta das 7h desta segunda-feira (10), no município de Porteiras, no Ceará, próximo ao sítio Ilha da Juventude. De acordo com a polícia, o corpo de Arielson Alexandre da Silva, de 18 anos, foi encontrado por moradores.

A vítima tinha passagens por crime de violência doméstica e familiar contra mulher, ainda segundo a polícia. Arielson também já havia sido preso em Juazeiro do Norte.

O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porteiras, onde foi registrado.