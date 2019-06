Um jovem de 25 anos, identificado como Francisco Helano Pereira Lima, foi ferido com uma facada no pescoço na Travessa Paracuru, no Bairro Maraponga, na madrugada deste sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para uma unidade hospitalar.

Devido os ferimentos, Francisco Helano não conseguiu informar a polícia sobre o autor do crime e a motivação. O estado de saúde dele não foi informado.