Jovem é executado a tiros no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza

Um jovem de 19 anos foi assassinado com vários tiros no cruzamento da Rua Felipe Camarão com a Rua do Céu, no bairro Cristo Redentor, na noite deste sábado (27).

Segundo a Polícia, Tiago Profiro Rodrigues foi baleado alguns quarteirões antes, mas correu tentando se esconder na casa da família. No entanto ele foi alcançado pelos criminosos e morreu a pouco metros de casa.

Os suspeitos atingiram a vítima com vários disparos na cabeça. Tiago era usuário de drogas. Uma outra pessoa que estava com ele também foi atingida e encaminhado à UPA do Pirambu.