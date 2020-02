Jovem é encontrado morto com marcas de bala no Canal da Aerolândia

Um jovem foi encontrado sem vida e com marcas de bala no canal do Bairro Aerolândia, na noite deste domingo (2). Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima não tinha antecedentes criminais.

Ariel Silva Jacob foi retirado do canal e levado por uma equipe da perícia forense. Moradores afirmaram na noite do crime que acontecia uma festa de pré-carnaval e barulho de tiros foram ouvidos.

"Acordei atordoado, do outro lado estava tendo pré-carnaval. Foram vários tiros, era muito tiro", disse um morador do bairro que não quis se identificar.

Ainda conforme a SSPDS, o caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informação sobre a motivação nem identificação dos suspeitos envolvidos no crime.