Jovem é baleado no peito após tentar deixar facção criminosa em Lavras da Mangabeira

Um jovem de 23 anos foi baleado, na noite desta quinta-feira (7), por tentar deixar uma facção criminosa que atua no Ceará. O caso foi registrado no município de Lavras da Mangabeira, a 434 km de Fortaleza.

Segundo a polícia, o jovem baleado foi chamado por um homem conhecido na cidade por Sandro para ir até a casa dele, localizada Rua Marieta Augusto, no Bairro Cruzeiro.

Depois de chegar ao local, ainda de acordo com a polícia, os dois iniciaram uma briga. Sandro, que seria membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), pegou uma arma e atirou no jovem. Ele fugiu em seguida.

Atingido no peito, o rapaz foi levado para o Hospital São Vicente Ferrer, em Lavras da Mangabeira. Por causa da gravidade, ele foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.

Em depoimento, ele disse à polícia que a discussão entre os dois iniciou após a vítima dizer que queria sair da facção criminosa.

Equipes da polícia foram até o local do crime, mas não encontraram o suspeito, que se encontrava foragido até a manhã desta sexta-feira (8).