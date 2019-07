Jovem é assassinado a tiros em praça do Eusébio

Um jovem foi assassinado a tiros na noite deste domingo (7), em uma praça, no centro da Cidade de Eusébio.

Segundo a polícia, José Alysson Alves de Souza, de 17 anos, que não tinha passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), estava em um banco da praça com amigos, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram e efetuaram quatro disparos, três deles atingiram o jovem na região do tórax e da cabeça. Os suspeitos fugiram logo após o crime.

Houve correria e tumulto. Algumas pessoas se atiraram em uma lagoa que fica perto da praça, na tentativa de fugir dos disparos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.