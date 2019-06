Jovem desaparecida no Aeroporto de Fortaleza é presa em Portugal por tráfico internacional de drogas

A jovem de 20 anos que estava desaparecida desde o dia 20 de junho em Fortaleza foi presa em Portugal por tráfico internacional de drogas. Vitória Domingos de Sousa foi presa ao desembarcar no aeroporto de Faro, na região de Algarve, em Portugal. Com ela foram apreendidos 2,5 kg de cocaína.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). De acordo com o órgão, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi informado da prisão por autoridades do sistema prisional de Portugal. A prisão ocorreu no momento em que ela desembarcou.

A família da jovem registrou na segunda-feira (24) um Boletim de Ocorrência na 12ª Delegacia do DHPP, que é o departamento responsável por casos envolvendo pessoas desaparecidas. A partir de então, com a divulgação de imagens e informações sobre a jovem, ela foi reconhecida pelas autoridades portuguesas, entraram em contato com a Polícia cearense.

Desaparecida no Aeroporto

De acordo com a mãe de Vitória, uma amiga da jovem a levou para o Aeroporto de Fortaleza no dia 20, e desde então, ela não deu mais notícias. À família, ela havia dito que ia para a casa da amiga e, de lá, seguiria até Jericoacoara. Para essa colega, entretanto, a versão foi outra: a jovem disse que iria para Curitiba, no Paraná.

Com as informações divergentes, o irmão de Vitória foi até o aeoroporto e procurou a Polícia Federal, mas não havia o registro do norme dela nos voos que partiram do terminal desde o dia 20 de junho.