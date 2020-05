Jovem desaparece e é encontrado morto em Acaraú após sair para acerto de dívida

Um jovem foi encontrado morto em Acaraú momentos depois de a família registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento nesta quinta-feira (21). Ele havia saído de casa da quarta-feira (20), em Marco com destino à cidade de Bela Cruz para encontrar o suspeito, que lhe devia uma quantia de cerca de 275 mil, segundo testemunhas. A Polícia Civil prendeu suspeito do crime nesta quinta-feira (21).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após o corpo do jovem ter sido encontrado por populares na localidade de Sítio Santa Fé, policiais civis iniciaram as buscas pelo autor do crime e encontraram um homem identificado como Ruyan Neves Moreira, de 18 anos. Dentro do carro dele, estava a bolsa da vítima e cheques, que segundo a polícia, seriam entregues para quitar a dívida que havia entre os dois.

Ele foi levado para para a Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado em flagrante por homicídio. O carro da vítima, idetificada como José Jonas Vasconcelos Filho, de 18 anos, foi encontrado em frente a um estabelecimento comercial na ciade de Bela Cruz, onde ambos haviam se encontrado.