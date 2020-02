Jovem de 26 anos é morto a tiros após ser ameaçado durante discussão, em Maracanaú 

A polícia investiga se uma discussão tem relação com a morte de um jovem na rua Manoel Mendes Ferreira, em Maracanaú, na noite desta sexta-feira (31). A vítima foi ameaçada.

De acordo com familiares, Jocélio de Sousa Nunes, de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. O suspeito fugiu.

Segundo um familiar, que não quis se identificar, Jocélio era usuário de drogas e se envolveu em uma confusão com um homem no período da manhã. O motivo do desentendimento não foi informado.

Conforme a polícia, após o crime, uma faca foi encontrada no corpo de Jocélio.

O caso será investigado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).