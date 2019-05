Jovem de 23 anos é morta a tiros no sindicato de trabalhadores rurais em São João do Jaguaribe

Tatiana Martes Freire, de 23 anos, foi morta a tiros dentro do sindicato dos trabalhadores rurais de São João do Jaguaribe, interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (29). Familiares informaram que a vítima tinha ido ao sindicato para providenciar documentos para obter uma pensão.

"Não sei como foi. Só sei que foi muito tiro, muita bala no chão e ela morreu na hora. Eu vim pro hospital tomar remédio porque passei mal", disse a mãe Raimunda Freire.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que dois homens em uma moto chegaram ao local e a vítima suspeitou da ação. Ela tentou fugir entrando no prédio, mas foi atingida.



Equipes da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Nota da federação de agricultores

A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece) lamentou a morte de Tatiana nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João do Jaguaribe e salientou que "o fato não tem nenhuma relação com o trabalho desenvolvido pelo movimento sindical".