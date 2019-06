Jovem de 22 anos é morto a tiros em frente a casa do irmão em Caucaia

John Menick da Silva Santos, de 22 anos, foi morto a tiros sentado em uma cadeira, em frente a casa do irmão na noite desta segunda-feira (17), no Conjunto Arianópolis, em Caucaia. O homem estava hospedado no local desde o fim de semana. Ele morava no interior do Estado.

Momentos antes do crime a vítima foi abordada por ocupantes de um veículo não identificado que perguntaram de onde ele era, conforme a Polícia Militar. O homem informou para os suspeitos ser morador do município de Guaiúba.

Minutos depois da abordagem um homem de motocicleta chegou ao local já atirando contra a vítima. O suspeito fugiu.

A polícia irá investigar o caso. Segundo familiares, o jovem não tem antecedentes criminais.