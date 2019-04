Jovem de 21 anos morre após cair de motocicleta na Via Expressa; buraco causou acidente

Uma passageira de 21 anos morreu após cair de motocicleta, na Via Expressa, no bairro Papicu, em Fortaleza, nesta quarta-feira (3). A vítima, segundo testemunhas, estava com o marido, e ao passar por um buraco, o condutor perdeu o controle do veículo. Chovia na hora do acidente.

A jovem, identificada como Maynara Prudêncio, era funcionária de um supermercado e ia para o trabalho quando aconteceu o acidente

O condutor tentou equilibrar a motocicleta, mas não conseguiu e virou, afirmaram populares. A vítima quebrou o pescoço e morreu no local.

O condutor ficou ferido e foi atendido pelo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após primeiros socorros foi levado ao hospital.